Песни, танцы, политика: как прошла историческая встреча Путина и Ким Чен Ына

Песни, танцы, политика: как прошла историческая встреча Путина и Ким Чен Ына

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Кім Чен Ин та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели двухчасовую встречу тет-а-тет, в ходе которой стороны детально обсудили отношения двух стран и шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

Песни, танцы, политика: как прошла историческая встреча Путина и Ким Чен Ына (1)

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", — заявил Путин.

По словам Ким Чен Ына, разговор с главой Кремля был очень содержательным.

"Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями о ситуации на Корейском полуострове – это одна из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня, – обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, обменяться мнениями относительно развития наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового века" , — сказал Ким Чен Ын.

Что интересно, разговор "тет-а-тет" длился почти два часа, хотя изначально планировалось, что он продлится чуть меньше часа.

Песни, танцы, политика: как прошла историческая встреча Путина и Ким Чен Ына (2)

Стоит отметить, что для Путина и Ким Чен Ына устроили концерт песни и танца, во время которого было показано около полутора десятков номеров и несколько корейских произведений.

Напомним, визит Ким Чен Ына в Россию – первый для северокорейского лидера, который возглавил страну в 2011 году.

Ранее ONLINE.UA сообщал, как лидер КНДР ехал в Россию на бронепоезде.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, КНДР, переговори, РФ, Ким Чен Ын
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