"Это человек прошлого": у Зеленского признались, кем хотят заменить Луценко

Юрій Луценко (фото — 1news.zp.ua)

В штабе победителя президентских выборов Владимира Зеленского уверяют, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен оставить свой пост. С таким заявлением выступил экс-министр финансов Александр Данилюк, передает ONLINE.UA.

"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский — ред.) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко — человек прошлого. И он, если хочет (может) вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", — сказал член команды Зеленского.

Данилюк также отметил, что в Украине в последние годы появилось достаточно много активистов, которые могли бы претендовать на эту должность".

"У нас достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности и имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества. У нас много антикоррупционных активистов... Я бы советовал, чтобы кто-то из активистов занял эту должность", — подчеркнул он.

Как сообщал ONLINE.UA, директор социологической службы «Украинский барометр» и политический эксперт Виктор Небоженко советует Юрию Луценко не держаться за кресло Генпрокурора.