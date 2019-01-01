"Полный провал!": Путин впервые прокомментировал результаты президентских выборов в Украине

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Украиной в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке". Об этом он сообщил после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", — цитирует агентство Путина.
Что особенно интересно, президент РФ назвал итоги выборов в Украине "полным провалом политики Порошенко".
"Я уверен, что новая власть не может этого не понимать. Посмотрим хотя бы на первые шаги (победителя президентских выборов -ред). Понимать – это одно, а выстроить реалистическую политику, отвечающую интересам своего народа – это другое... Если люди, которые приходят к власти в Киеве, найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому способствовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Как сообщал ONLINE.UА, пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков уверяет, что новый президент не будет сдавать территорию и граждан Украины России.