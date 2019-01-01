"Полный провал!": Путин впервые прокомментировал результаты президентских выборов в Украине

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Украиной в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке". Об этом он сообщил после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", — цитирует агентство Путина.

Что особенно интересно, президент РФ назвал итоги выборов в Украине "полным провалом политики Порошенко".