"Полный провал!": Путин впервые прокомментировал результаты президентских выборов в Украине

"Полный провал!": Путин впервые прокомментировал результаты президентских выборов в Украине

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Украиной в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке". Об этом он сообщил после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", — цитирует агентство Путина.

Что особенно интересно, президент РФ назвал итоги выборов в Украине "полным провалом политики Порошенко".

"Я уверен, что новая власть не может этого не понимать. Посмотрим хотя бы на первые шаги (победителя президентских выборов -ред). Понимать – это одно, а выстроить реалистическую политику, отвечающую интересам своего народа – это другое... Если люди, которые приходят к власти в Киеве, найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому способствовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Как сообщал ONLINE.UА, пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков уверяет, что новый президент не будет сдавать территорию и граждан Украины России.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Президентские выборы 2019
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