Порошенко обращается к русскоязычным украинцам - видео

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что благодарен русскоязычным гражданам за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка и пообещал уважать права людей, которые говорят на русском или других языках, передает ONLINE.UA со ссылкой на его официальное обращение.

Украинский лидер считает, что за пять лет Украине удалось выйти из предынфарктного состояния и сделать очень много. По словам Порошенко, в украинском языке говорит качественный информационный продукт: кино, книга, радио и телевидение, и после тотальной русификации, следует завершить расцвет украинского языка.

"Уважение к правам людей, которые говорят на русском и других языках – это тоже важно. Это — европейская практика, которой мы неуклонно придерживаемся и будем придерживаться. И люди довольно быстро убедятся, что новый закон на это право никоим образом не посягает... Хотел бы поблагодарить большинство русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка. Я тоже, кстати, выучил его уже в зрелом возрасте", — добавил он.

Украинский президент подчеркнул, что принятие закона вынесли за рамки избирательной кампании и пообещал подписать его, как только он к нему поступит.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать во втором чтении еще два месяца назад. За это решение проголосовали 278 парламентариев.