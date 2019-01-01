Трамп неожиданно направил вооруженных солдат к границе с Мексикой: что происходит

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп 24 апреля заявил, что на границу США и Мексики направлены американские солдаты. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает ONLINE.UA.

"На этот момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу", — написал Трамп. Трамп в очередной раз подчеркнул, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, которые стремятся попасть в США.

Стоит отметить, что ранее Трамп заявил, что "очень большой караван из более чем 20 тысяч человек начал свой путь через Мексику".

"Мексика сократила его размер, однако он все еще идет. Мексика должна остановить тех, кто остался, или нам придется закрыть этот участок границы и мобилизовать военных. У контрабандистов и картелей есть оружие", – сказал глава Белого дома.

Напомним, несколько недель назад Минобороны США заявило, что на возведение 91 километра стены вдоль границы с Мексикой выделит миллиард долларов. Строительство этой стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

Ранее ОNLINE.UA повіломляв, что американский лидер Дональд Трамп предупредил Евросоюз, что его администрация может нанести "достаточно серьезного" экономического боли ЕС, если он должным образом не будет взаимодействовать с Белым домом в торговых переговорах.