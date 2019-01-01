Трамп неожиданно направил вооруженных солдат к границе с Мексикой: что происходит

Трамп неожиданно направил вооруженных солдат к границе с Мексикой: что происходит

  |  Мир   |   Читати українською
Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп 24 апреля заявил, что на границу США и Мексики направлены американские солдаты. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает ONLINE.UA.

"На этот момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу", — написал Трамп.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, которые стремятся попасть в США.

Стоит отметить, что ранее Трамп заявил, что "очень большой караван из более чем 20 тысяч человек начал свой путь через Мексику".

"Мексика сократила его размер, однако он все еще идет. Мексика должна остановить тех, кто остался, или нам придется закрыть этот участок границы и мобилизовать военных. У контрабандистов и картелей есть оружие", – сказал глава Белого дома.

Напомним, несколько недель назад Минобороны США заявило, что на возведение 91 километра стены вдоль границы с Мексикой выделит миллиард долларов. Строительство этой стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

Ранее ОNLINE.UA повіломляв, что американский лидер Дональд Трамп предупредил Евросоюз, что его администрация может нанести "достаточно серьезного" экономического боли ЕС, если он должным образом не будет взаимодействовать с Белым домом в торговых переговорах.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, граница, Мексика, солдаты
Новости других СМИ
Зеленский изменил имя в соцсети - известна причина
Зеленский изменил имя в соцсети - известна причина
Прогноз погоды в Украине на пятницу - 26 апреля
Прогноз погоды в Украине на пятницу - 26 апреля
Владимир VS Владимир: эксперт объяснил, почему Путин очень боится Зеленского
Владимир VS Владимир: эксперт объяснил, почему ...
Порошенко обращается к русскоязычным украинцам - видео
Порошенко обращается к русскоязычным украинцам ...
"Полный провал!": Путин впервые прокомментировал результаты президентских выборов в Украине
"Полный провал!": Путин впервые проко...
"Это человек прошлого": у Зеленского признались, кем хотят заменить Луценко
"Это человек прошлого": у Зеленского ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги