Зеленский изменил имя в соцсети - известна причина

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский неожиданно изменил имя в соцсети Facebook — теперь он подписан на украинском языке. Как известно, официальная страница политика до этого дня была подписана на русском, передает ONLINE.UA со ссылкой на Общественное.

Пресс-секретарь новоизбранного президента Ирина Победоносцева пояснила, что изменение произошло по просьбе подписчиков Зеленского.

"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента", — сказала она.

Пресс-секретарь также напомнила, что это все же частная страница Зеленского и вскоре будет создана новая, которая будет называться "Владимир Зеленский Президент Украины".

Отмечается, что в пресс-службе не связывают смену имени в соцсети с нынешним принятием закона о языке.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать во втором чтении еще два месяца назад. За это решение проголосовали 278 парламентариев.

Как сообщал ONLINE.UA, действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что благодарен русскоязычным гражданам за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка и пообещал уважать права людей, которые говорят на русском.