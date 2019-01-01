"Этот шаг является последним": Британия вступилась за Украину после дерзкого решения Путина

"Этот шаг является последним": Британия вступилась за Украину после дерзкого решения Путина

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Фото: pixabay.com

Власти Великобритании жестко раскритиковали указ президента РФ Владимира Путина о паспортизации жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Этот шаг является последним в модели российского поведения, направленного на угрозу безопасности и суверенитета Украины, а также на подрыв ее территориальной целостности", — заявили в МИД Британии.

Британские дипломаты отмечают, что российские чиновники стремятся оправдать этот шаг, сославшись на гуманитарные соображения.

"Однако общины, которых они якобы поддерживают, страдают от последствий конфликта, который начался и подпитывался Россией и ее представителями", — сказано в заявлении.

Стоит отметить, что 25 апреля Германия и Франция, США, а также ЕС, осудили шаг России.

Напомним, 25 апреля Совет Безопасности ООН срочно собирается на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Как сообщал ONLINE.UА, решение Владимира Путина о выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов является обязанностью властей РФ перед людьми, которые "говорят и думают по-русски". С таким скандальным заявлением выступил советник главы Кремля Владислав Сурков.

Источник: ONLINE.UA Теги: Британия, РФ, паспортный указ, Украина, ОРДЛО
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