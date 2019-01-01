Докатились: в Кремле жалуются на "принудительную украинизацию" украинцев

Докатились: в Кремле жалуются на "принудительную украинизацию" украинцев

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Марія Захарова (фото — wikipedia.org)

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова утверждает, что закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является "принудительной украинизацией" и запрещает русский язык. С таким скандальным заявлением она выступила на брифинге, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а в многих случаях и прямой запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", — заявила она.

Российская дипломатка добавила, что много положений этого закона противоречат ряду международно-правовых норм, а также конституции Украины.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать в феврале.
Напомним, что 31 октября 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий", его автор-внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Украина, закон про язык, Мария Захарова
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