Докатились: в Кремле жалуются на "принудительную украинизацию" украинцев

Марія Захарова (фото — wikipedia.org)

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова утверждает, что закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является "принудительной украинизацией" и запрещает русский язык. С таким скандальным заявлением она выступила на брифинге, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а в многих случаях и прямой запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", — заявила она.

Российская дипломатка добавила, что много положений этого закона противоречат ряду международно-правовых норм, а также конституции Украины.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать в феврале.