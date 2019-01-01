На Донбассе боевики захватили церковь ПЦУ: детали

На Донбассе пророссийские боевики помогли представителям Московского патриархата захватить храм Православной церкви Украины в Кузнецово-Михайловке, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии ПЦУ.

Отмечается, что еще в 90-х годах прошлого века святыню передали в собственность Украинской православной церкви Киевского патриархата. Почти разрушенный в советское время храм помогли восстановить украинские меценаты и сам патриарх Филарет. Однако это, к сожалению, не помешало боевикам "ДНР" передать храм в руки Московскому патриархату.

"Только что пришла печальная весть из временно оккупированной территории: представители "правоохранительных органов" так называемой "ДНР" нажали на главу и депутатов сельского совета села Кузнецово-Михайловка и отобрали наш древний храм", — пишет пресс-служба.

Стоит отметить, что в течение многих лет в этой святыни проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для нуждающихся.