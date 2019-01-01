На Донбассе боевики захватили церковь ПЦУ: детали

На Донбассе пророссийские боевики помогли представителям Московского патриархата захватить храм Православной церкви Украины в Кузнецово-Михайловке, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии ПЦУ.
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"Только что пришла печальная весть из временно оккупированной территории: представители "правоохранительных органов" так называемой "ДНР" нажали на главу и депутатов сельского совета села Кузнецово-Михайловка и отобрали наш древний храм", — пишет пресс-служба.
Стоит отметить, что в течение многих лет в этой святыни проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для нуждающихся.
"Монументальная живопись, великолепные иконы на стенах храма выполняли известные художники и архитекторы Украины. Сегодня утром нам сообщили, что этот украинский храм в ближайшее время будет передан представителям Московского патриархата. Неизвестно каким образом оккупационная власть не допустит священника в ближайшие дни совершить Пасхальные богослужения", – добавляют в ПЦУ.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Россия задействовала все возможные средства, чтобы Православные церкви как можно дольше не признавали Украинскую церковь.