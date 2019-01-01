На Донбассе боевики захватили церковь ПЦУ: детали

На Донбассе боевики захватили церковь ПЦУ: детали

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Фото: 24tv.ua

На Донбассе пророссийские боевики помогли представителям Московского патриархата захватить храм Православной церкви Украины в Кузнецово-Михайловке, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии ПЦУ.

Отмечается, что еще в 90-х годах прошлого века святыню передали в собственность Украинской православной церкви Киевского патриархата. Почти разрушенный в советское время храм помогли восстановить украинские меценаты и сам патриарх Филарет. Однако это, к сожалению, не помешало боевикам "ДНР" передать храм в руки Московскому патриархату.

"Только что пришла печальная весть из временно оккупированной территории: представители "правоохранительных органов" так называемой "ДНР" нажали на главу и депутатов сельского совета села Кузнецово-Михайловка и отобрали наш древний храм", — пишет пресс-служба.

Стоит отметить, что в течение многих лет в этой святыни проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для нуждающихся.

"Монументальная живопись, великолепные иконы на стенах храма выполняли известные художники и архитекторы Украины. Сегодня утром нам сообщили, что этот украинский храм в ближайшее время будет передан представителям Московского патриархата. Неизвестно каким образом оккупационная власть не допустит священника в ближайшие дни совершить Пасхальные богослужения", – добавляют в ПЦУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Россия задействовала все возможные средства, чтобы Православные церкви как можно дольше не признавали Украинскую церковь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, церковь, ПЦУ, боевики, УПЦ МП
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