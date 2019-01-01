"Уже хотел выбежать на поле": Виталий Кличко забавно прокомментировал матч "Динамо" - "Шахтер"

Киевский городской голова и вечный чемпион WBC Виталий Кличко вместе с братом Владимиром посетили матч "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский" 24 апреля. Кличко-старший откровенно признался, что в определенный момент уже был готов выбежать на поле во время этого матча, передает ONLINE.UA со ссылкой на Football Hub.

Отмечается, что мэр Киева после матча посетил игроков "Динамо" в подтрибунном помещении. Чиновник подчеркнул, что в этом матче болел именно за киевскую команду и готов был даже помочь им победить, выбежав на поле.

"Первый тайм был не такой интенсивный, но под конец второго я уже сам хотел на поле выбежать. Болел за "Динамо"... как мэр Киева может болеть за "Шахтер"? Если "Шахтер" будет играть в финале Лиги чемпионов, то это одна история. Уже много лет болею за "Динамо", – рассказал Виталий Кличко.

Городской глава вспомнил, что ходил на "Динамо", когда ему было 16-20 лет.

"Тогда нас не называли ультрас. Но мы всю ночь ходили по Киеву и милиция нас гоняла", – рассказал Виталий Кличко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Виталий Кличко отреагировал на возможность проведения боя Александра Усика (16-0, 12 КО) в Украине.