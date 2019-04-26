Курс валют на сегодня 26 апреля - доллар дорожает, евро подешевел

На пятницу, 26 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 26 апреля цена доллара США составит 26 гривен 62 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 3 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 61 копейка, что в свою очередь на 2 копейки меньше чем в четверг, 25 апреля.

В четверг, 25 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.6/26.53 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.65/29.57 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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