Сутки в зоне ООС. Боевики усилили обстрелы

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За прошедшие сутки 25 апреля боевики 9 раз открывали огонь из разных видов оружия, в том числе используя БМП, 120-мм и 82-мм минометы. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС, наиболее напряженная ситуация наблюдалась в зоне оперативно-тактической группировки «Восток», где было зафиксировано 8 обстрелов со стороны террористов:

В районе н.п. Павлополь – из БМП (боевых машин пехоты);

Вблизи с. Пески – из 120-мм минометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов;

минометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов; Возле с. Гнутове и Пищевик – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (3 обстрела),

В районе н.п Лебединское и Талаковка – трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (3 обстрела);

Вблизи с. Пески – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики дважды обстреляли позиции воинов ВСУ:

Вблизи с. Крымское – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем (1 обстрел);

Возле с. Южное – из автоматического стрелкового и снайперского оружия;

Потерь среди украинских военнослужащих нет. Ни один обстрел противника не остался без ответа Вооруженных сил Украины. По данным разведки, 25 апреля двух оккупантов были ранены.