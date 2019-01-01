Сутки в зоне ООС. Боевики усилили обстрелы

За прошедшие сутки 25 апреля боевики 9 раз открывали огонь из разных видов оружия, в том числе используя БМП,
- В районе н.п. Павлополь – из БМП (боевых машин пехоты);
- Вблизи с. Пески – из
120-ммминометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов;
- Возле с. Гнутове и Пищевик – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (3 обстрела),
- В районе н.п Лебединское и Талаковка – трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (3 обстрела);
- Вблизи с. Пески – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики дважды обстреляли позиции воинов ВСУ:
- Вблизи с. Крымское – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем (1 обстрел);
- Возле с. Южное – из автоматического стрелкового и снайперского оружия;
Потерь среди украинских военнослужащих нет. Ни один обстрел противника не остался без ответа Вооруженных сил Украины. По данным разведки, 25 апреля двух оккупантов были ранены.
Напомним, что по информации ONLINE.UA 23 апреля за сутки на линии соприкосновения было уничтожено