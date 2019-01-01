Мощный взрыв метана на шахте в оккупированной Луганщине. Количество погибших увеличивается

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Вчера на шахте «Східкарбон», которая находится в оккупированной части Луганской области, произошел мощный взрыв метана. По информации ONLINE.UA погибли по меньшей мере 17 шахтеров.

Поначалу оккупационные власти сообщили лишь о двух погибших. Через несколько часов в социальных сетях началась распространяться информация о том, что количество погибших в результате взрыва и обвала породы намного больше — 19 человек. В настоящее время достоверно известно о поднятии на поверхность 11 тел шахтеров. Шансов на то, что остальные люди остались живыми, почти нет.

Ситуацию осложняет то, что по состоянию на 23:00 25 апреля взрывы на шахте продолжаются – выделяется метан из вырубок.

За последние 5 лет оккупации на шахтах в ЛНР не обновлялось горно-спасательное оборудование и средства безопасности при проведении подземных работ. В связи с отсутствием достаточных сил для спасения шахтеров, оказавшихся под обвалом, местное руководство запросило помощь в МЧС РФ.

Оккупанты отказались обратиться за помощью к МЧС Украины, несмотря на то, что ближайший отряд горно-спасательной службы находится в Лисичанске за несколько десятков километров. Вместо этого «власти» ЛНР решили обратиться к спасателям из Ростовской области РФ, которые находятся за 200 километров от места аварии.

Шахта «Східкарбон» расположена в населенном пункте Юрьевка Лутугинского района Луганской области.

Напомним, что по информации ONLINE.UA на Донбассе боевики захватили церковь ПЦУ.