Зеленский полетел на отдых в Турцию

Бодрум (фото: Yuce Yachting)

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский сообщил, что вылетает на короткий отдых в Турцию. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, информирует ONLINE.UA.

По словам новоизбранного президента Украины, за рубежом он будет находиться лишь в течение ближайших выходных.

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через 2 дня назад. За 4 месяца... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха !!!», – пишет Зеленский.

По информации ONLINE.UA фестиваль «Весело» является проектом студии «Квартал 95». В этом году фестиваль пройдет в турецком городе Бодрум с 30 апреля по 7 мая. Этот курорт расположен на берегу Средиземного моря за 300 км западу от Анталии.

Напомним, что вчера новый президент неожиданно изменил свое имя в Facebook. Отныне его страница подписывается «Владимир Зеленский», а на украинском языке – «Володимир Зеленський». Как пояснил сам будущий руководитель государства, он это решил сделать «по многочисленным просьбам» читателей и учитывая свой новый статус.