Советник Зеленского категорически против намерения депутатов ограничить полномочия президента

Дмитро Разумков (фото: Ліга)

Политтехнолог Дмитрий Разумков, который является советником Владимира Зеленского по внутренней политике, резко раскритиковал намерения депутатов Верховной Рады ограничить полномочия президента. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом Разумков заявил на вчерашнем эфире ток-шоу «Право на власть» телеканала «1+1».

По словам советника избранного главы государства, предложение вице-спикера Оксаны Сыроед существенно ограничить влияние президента на исполнительную власть следует считать попыткой конституционного переворота.

Напомним, что согласно этому законопроекту президент теряет право подавать на рассмотрение парламента кандидатуры министра обороны, глав МИД и Службы внешней разведки. В перечне полномочий главы государства оставят возможность вносить кандидатуры Генпрокурора и главы СБУ. Но их заместителей должен назначать Кабинет министров. Кроме того, у президента планируют отобрать полномочия назначать председателей областных госадминистраций.

Советник Владимира Зеленского считает, что подобная законодательная инициатива является ничем иным как «ударом под дых» не только новому президенту, но и 73% избирателей, которые отдали за него проголосовали.

«Это частично можно считать попыткой конституционного переворота, потому что существенно нарушается баланс. Мы, к сожалению, уже столкнулись с тем, когда был нарушен баланс, когда у одного человека получилось незаконным путем аккумулировать слишком много власти. Потом мы получили Майдан, потом получили Небесную сотню, и все те события, которые произошли после этого», – заявил Разумков.

Как считает советник нового президента, команда Зеленского предлагала во время предвыборной кампании принять несколько законов, которые касаются представителей всех ветвей власти. В частности, Владимир Зеленский выступил с предложением снять неприкосновенность с депутатов, президента и судей. Команда нового главы государства также поддерживает принятие закона об импичменте президента и закона об отзыве депутатов Верховной Рады.

Напомним, что штаб назвал Зеленского «две красные линии», которые не переступят в переговорах с Путиным.