Украина приостановила транзит российской нефти в Европу: первые детали

Украина приостановила транзит российской нефти в Европу: первые детали

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фото: Гомельтранснефть Дружба

«Укртранснафта» объявила о приостановке транзита российской нефти в Европу. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», нефтепровод «Мозырь – Броды» прекратил транспортировку из-за неудовлетворительного качества продукта, начиная с 21:43 четверга.

Согласно объяснений, которые предоставила компания «Укртранснафта», содержание хлорорганических соединений нефти Urals превышает предельные показатели, указанные в договоре о транзите, «в десятки раз». В связи с тем, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии отказались принимать некачественную российскую нефть, ее транспортировка приостановлена.

Ранее в четверг об отказе обеспечивать транзит нефти, поставляемой из России, объявили Польша и Словакия. Позавчера через аналогичную проблему была приостановлена работа белорусского нефтеперерабатывающего завода в Мозыре.

Как сообщил журналистам главный инженер компании «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, «нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты». «Сохраняется поставка нефти другой ветвью в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. тонн в сутки», – добавил он.

По словам председателя белорусской государственной компании «Белнефтехим» Владимира Сизова, потери Беларуси от остановки завода и магистральных нефтепроводов могут достигнуть 100 млн долларов США. В Минске собираются взыскать эти средства с виновника – российской стороны.

Напомним, что по данным ONLINE.UA Беларусь вчера была вынуждена приостановить транзит российской нефти в Украину.

 

Источник: Інтерфакс Теги: Укртранснафта, Беларусь, нефть, Россия
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