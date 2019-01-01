Подозреваемый в подготовке теракта Рубан сбежал из Украины. Как это произошло?

Володимир Рубан та Надія Савченко (фото: Informator)

Недавно освобожденный из-под стражи Владимир Рубан покинул территорию Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНН.

По информации, которая поступила от правоохранительных органов, сообщник Надежды Савченко, бывший руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан бежал в Польшу. Это стало возможным после того, как 15 апреля Броварской городской суд не успел продлить срок временного ограничения свободы для Савченко и Рубана. Вследствие этого оба подозреваемых в подготовке масштабного теракта в Киеве вышли на свободу без какого-либо запрета покидать пределы Украины.

По версии следствия, народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сообщник Владимир Рубан получили от боевиков ДНР большое количество оружия, которое было перевезено на территорию, подконтрольную украинскому правительству. После этого Надежда Савченко пыталась завербовать военнослужащих 8-го полка спецназа (г.Хмельницкий) для выполнения теракта в Киеве.

Следователи имеют доказательства, что народный депутат Савченко, которая сейчас снова заседает под куполом Верховной Рады, планировала организовать обстрел правительственного квартала с минометов калибра 120-мм , полученных от боевиков ДНР.

Напомним, что за минувшие сутки российские оккупационные войска на Донбассе усилили обстрелы в направлении подразделений Вооруженных сил Украины.