Прогноз погоды в Украине на субботу - 27 апреля

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо. — Джером Джером

Погода на завтра в Киеве

В субботу в Киеве ночью будет ясно. Утром будет малооблачно. Днем будет малооблачно, небольшой дождь. Вечером малооблачно, небольшой дождь, гроза. Температура на протяжении дня будет колебаться от +11 до +19°C.

Ночью +13°C. Относительная влажность 63%. Ветер 5 м/c.

Утром +11°C. Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.

Днем +19°C. Относительная влажность 59%. Ветер 5 м/c.

Вечером +16°C. Относительная влажность 70%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +21°C

Температура ночью +10°C (ясно). Относительная влажность 96%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +14°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +21°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 49%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +18°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +13 до +23°C

Температура ночью +15°C (малооблачно, дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +13°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +23°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 53%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +20°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 73%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +20°C

Температура ночью +9°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +7°C (ясно). Относительная влажность 61%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +20°C (малооблачно). Относительная влажность 42%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +14°C (ясно). Относительная влажность 63%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +22°C

Температура ночью +9°C (ясно). Относительная влажность 61%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 64%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +22°C (ясно). Относительная влажность 30%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +18°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 46%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +16°C

Температура ночью +8°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +11°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +16°C (ясно). Относительная влажность 53%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +13°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +22°C

Температура ночью +13°C (малооблачно). Относительная влажность 67%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +8°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +22°C (ясно). Относительная влажность 33%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +17°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +21°C

Температура ночью +11°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +9°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +21°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 40%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +17°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +22°C

Температура ночью +11°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +22°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +17°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +21°C

Температура ночью +14°C (малооблачно). Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +10°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +19°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 56%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +21°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 63%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +23°C

Температура ночью +12°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 57%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +23°C (ясно). Относительная влажность 43%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +19°C (ясно). Относительная влажность 61%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +13 до +23°C

Температура ночью +15°C (малооблачно, дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +13°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +23°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 56%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +20°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 68%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +21°C

Температура ночью +9°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +21°C (ясно). Относительная влажность 33%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +18°C (ясно). Относительная влажность 43%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +21°C

Температура ночью +12°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +21°C (ясно). Относительная влажность 44%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +16°C (малооблачно). Относительная влажность 64%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +19°C

Температура ночью +7°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +13°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +19°C (малооблачно). Относительная влажность 39%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +14°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 63%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +23°C

Температура ночью +12°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +10°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +22°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 42%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +18°C (ясно). Относительная влажность 48%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +22°C

Температура ночью +11°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +9°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +22°C (ясно). Относительная влажность 39%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +17°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +13 до +25°C

Температура ночью +15°C (малооблачно, дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +13°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +25°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 40%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +20°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 63%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +20°C

Температура ночью +11°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +15°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +20°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +17°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +12 до +24°C

Температура ночью +15°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 73%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +12°C (малооблачно, дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +24°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 52%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +18°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +14 до +19°C

Температура ночью +17°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +14°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +19°C (малооблачно). Относительная влажность 71%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +19°C (ясно). Относительная влажность 64%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от +12 до +25°C

Температура ночью +14°C (ясно). Относительная влажность 82%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +12°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +25°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 43%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +20°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +21°C

Температура ночью +11°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +10°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +21°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 47%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +18°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от +13 до +24°C

Температура ночью +16°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +13°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +24°C (малооблачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 48%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +18°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 77%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от +12 до +22°C

Температура ночью +14°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +12°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 81%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +22°C (малооблачно, гроза). Относительная влажность 58%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +18°C (малооблачно, дождь, гроза). Относительная влажность 74%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +16 до +21°C

Температура ночью +18°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 56%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +16°C (малооблачно). Относительная влажность 63%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +21°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 57%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +18°C (облачно, дождь, гроза). Относительная влажность 85%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +20°C

Температура ночью +8°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +20°C (ясно). Относительная влажность 42%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +14°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 58%. Ветер 7 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней