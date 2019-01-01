В Киеве «заминировали» Верховную Раду, Кабмин и вокзалы

Верховна Рада України (фото: Vox Ukraine)

Правоохранители Киева сегодня утром получили очередное сообщение о минировании правительственных и инфраструктурных объектов. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», аноним сообщил о наличии бомб в Верховной Раде, здании Кабинета министров, Центральном и Дарницком железнодорожном вокзале, аэропорту «Жуляны» и на центральном автовокзале.

В пресс-службе ГУВД г. Киева проинформировали, что в отличие от предыдущих сообщений о «минировании» сигнал о наличие взрывных устройств сегодня поступил не с помощью телефонного звонка, как обычно, а по электронной почте.

Как заявили в полиции, проводится стандартное отработки информации. В местах, где могут быть установлены бомбы, работают взрывотехники. На данных время, по информации «Укринформ» со ссылкой на Государственную службу охраны, в Верховной Раде не найдено ни одного подозрительного предмета.

Напомним, что 23 апреля столичная полиция получила сообщение о наличии бомбы в аэропорту «Жуляны». Из-за этого около 800 человек были вынуждены изменить свои планы вовремя вылететь из Киева. К счастью, минирование оказалось ложным.