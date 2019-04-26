Журналисты узнали, куда Гройсман приехал на встречу к Зеленскому

Володимир Гройсман (фото: ТСН)

Стало известно, что вчера действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман имел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Украинскую правду», разговор между высокопоставленными был неформальным и не касался политических вопросов.

Появилась также информация, что на встречу с будущим главой государства Владимир Гройсман приехал в офис Студии «Квартал 95». Это подтвердили два отдельных источника.

Пока нет деталей, что именно было предметом разговора двух высокопоставленных чиновников. Но сообщается, что у обоих из них якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

«Он абсолютно нормальный человек», – именно так описал Гройсман Зеленского после разговора с ним.

Несколько дней назад Гройсман поделился с прессой, готов ли он сотрудничать с Владимиром Зеленским. По словам руководителя правительства, такое сотрудничество возможно при условии отсутствия идеологических разногласий. Что именно имел в виду под этими разногласиями, Гройсман не уточнил.

Напомним, что сегодня стало известно, что Владимир Зеленский вылетел на короткий отдых в Турцию. Возвращение в Киев нового президента планируется уже в понедельник.