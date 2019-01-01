В Минобразовании объяснили важные изменения в процедуре ВНО

Лілія Гриневич (фото: Міносвіти України)

Министр образования Украины Лилия Гриневич рассказала, какие изменения следует ожидать выпускникам при сдаче ВНО в ближайшие годы. Как информирует ONLINE.UA со ссылкой на «24 канал», руководитель образовательного ведомства пояснила, что нововведения будут касаться математики и порядка сдачи экзамена с украинского языка.

Отвечая на вопросы депутатов Верховной Рады во время традиционного «правительственного часа», Лилия Гриневич сообщила, что с 2021 года экзамен по математике на ВНО станет двухуровневым и обязательным.

«С 2021 года мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников. Это означает, что выпускники девятых классов в этом году будут готовиться к такому экзамену», – заявила министр.

Объясняя цель этого изменения, Лилия Гриневич привела в пример развитые страны. По ее словам, усиление инновационного потенциала Украины невозможно без более глубокого изучения математики.

В текущем году выпускники имеют возможность выбирать предметы на ВНО. Если экзамен с украинского языка является обязательным «по умолчанию», то второй обязательный предмет выбирается учеником между историей и математикой. Еще два дополнительных экзамены можно выбрать из любых предметов.

Второй важной инновацией Минобразования стало «разумное приспособление» экзамена с украинского языка и литературы для выпускников школ с преподаванием на языках национальных меньшинств, которые не принадлежат к группе славянских языков. Для них подготовят облегченные задания с украинского языка. Это, прежде всего, касается учеников, которые учились на венгерском или румынском языках.

С 2021 года экзамен с украинского языка также станет двухуровневым, как и математика. Обязательных предметов станет три. Кроме русского и математики, третьим обязательным станет история Украины или английский (на выбор).

Напомним, что действующий президент вчера опубликовал видеообращение к русскоязычным украинцам.