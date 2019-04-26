В Раде рассказали про дальнейшую судьбу блокирования закона о языке

Андрій Парубій (Фото: Україна молода)

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий оптимистично настроен в вопросе о разблокировании принятого вчера закона о языке. Об этом он сообщил сегодня во время пленарного заседания парламента, информирует ONLINE.UA со ссылкой на «Левый берег».

По словам спикера Рады, согласно процедуре народные депутаты имеют двое суток на внесение проектов постановлений об отмене того или иного закона. Ставить их на голосование быстрее чем за двое суток или подписывать закон нельзя. Это, по словам Парубия, даст формальный повод для отмены закона в Конституционном суде.

«Если сейчас допустит хотя бы какое-то нарушение процедуры, у противников закона о языке появится повод для его обжалования в судебном порядке», – пояснил председатель Верховной Рады.

Как заявил Андрей Парубий, все постановления об отмене языкового закона будут поставлены на голосование на ближайшем пленарном заседании 14 мая. После этого он подпишет закон и отправит его на подпись президенту.

Напомним, что 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который начала рассматривать во втором чтении еще два месяца назад. Вскоре после объявления результатов голосования депутат фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул сообщил о том, что ему удалось заблокировать языковой закон подачей проекта постановления об отмене.

Для того, чтобы Вилкулу удалось отменить новый закон, 14 мая за его постановление должно проголосовать минимум 226 депутатов. Учитывая текущую конфигурацию сил в парламенте реализация такого сценария крайне маловероятна.