Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 29 апреля по 5 мая на ONLINE.UA

На этой неделе настало время для решения мелких дел, которые долго откладывались на потом, кому понадобится финансовая поддержка, а кто и сам сможет помогать Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Овен ♈

На этой неделе Вам придется отвечать за чужие ошибки перед партнерами и начальством, но не стоит переживать, все это пройдет без значительного ущерба. В финансовом плане все стабильно, но это не означает, что можно тратиться на ненужные вещи.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Телец ♉

Тельцы на этой неделе особенно уязвимы, есть большой риск подхватить простуду или вирус, но не торопитесь волноваться, болезнь также легко и отступит. Всю работу с документами лучше всего сделать в первой половине недели, а деловые встречи перенесите на четверг.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Близнецы ♊

На этой неделе близнецы полны сил и энергии, Вы с легкостью справитесь со всеми делами, а шансы подхватить вирус приближаются к нулю. Благодаря этому Вы сможете успеть сделать кучу дел, это также может положительно повлиять на финансовое положение.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Рак ♋

Для Раков эта неделя будет наполнен любовью и нежностью к близким, это положительно скажется на взаимоотношениях в семье. В финансовом плане все стабильно, на выходных можете порадовать себя приятной покупкой.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Лев ♌

Львам на этой неделе не рекомендуется заниматься домашними делами, поскольку и без этого Вы будете сильно раздражительными. Старайтесь сдерживать себя, чтобы избежать конфликтов на работе.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Дева ♍

Дев ждет насыщенная неделя, будет много встреч, переговоров и подписания договоров. Все серьезные покупки лучше отложить, чтобы кошелек не опустел, вместо этого уделите время родным, поскольку они нуждаются в Вашей помощи.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Весы ♎

Весов ожидают серьезные финансовые трудности, Вам придется сильно потратиться, или Вы уже потратились и теперь нужно будет сильно экономить. Кроме этого могут появиться мошенники, поэтому будьте внимательны. Скорее всего до конца недели все проблемы решатся.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Скорпион ♏

Настало время одиноких Скорпионов, на этой неделе у Вас есть возможность насладиться вниманием противоположного пола. Ваша уверенность в себе поможет и в построении деловых отношений и налаживании новых связей.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Стрелец ♐

Для Стрельцов сейчас благоприятный период, чтобы заняться своим здоровьем, полезно даже сходить на профилактический осмотр. С финансами проблем не ожидается, возможно появление новых источников доходов.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Козерог ♑

На этой неделе Козерогам нужно быть осторожными, в денежных делах будет сопутствовать успех, если не наделаете ошибок. Также друзья могут втянуть Вас в авантюру, осторожность и здесь пойдет на пользу.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Водолей ♒

На этой неделе лидером на работе стать не удастся, работайте в команде, это в будущем принесет пользу. Финансовое положение будет стремительно улучшаться, если приложите усилия. Старайтесь быть более пунктуальными.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Рыбы ♓

Рыб ждут приятные перемены на работе, а также улучшения в плане финансов. Тратиться на подарки и сюрпризы не стоит, поскольку сейчас не подходящее время. На этой неделе Вашим друзьям понадобится поддержка.