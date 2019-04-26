В правительстве разъяснили, что произойдет с субсидиями в новом отопительном сезоне

Павло Розенко (фото: Ukranews)

Вице-премьер-министр Павел Розенко разъяснил порядок переоформления субсидий на коммунальные услуги с нового отопительного сезона. По словам чиновника, это будет сделано автоматически, информирует ONLINE.UA со ссылкой на «Европейскую правду».

Выступая сегодня в Верховной Раде на традиционном «часе правительства», Розенко сообщил, что большинству граждан не придется заново писать заявление и готовить справки.

«Неделю назад правительство приняло изменения и дополнения в систему субсидий, и мы уже сегодня внесли следующие предложения относительно того, что на новый отопительный сезон не будет у нас стопроцентной подачи заявлений и переоформления субсидий», – заявил вице-премьер.

По словам Розенко, для 90% граждан ничего не изменится в процедуре пересчета суммы начисленной им субсидии. При этом правительство и в дальнейшем планирует совершенствовать механизм выплаты компенсаций.

Напомним, что на днях Кабинет министров и руководство НАК «Нафтогаз» согласовали снижение цены на газ для населения на 3,5%. Председатель правительства Владимир Гройсман обещает, что подобное снижение тарифов будет не последним. Уменьшить цену на газ удалось благодаря улучшению ситуации с ценами на европейском газовом рынке.