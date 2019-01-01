В Приватбанке пугают украинцев последствиями отмены национализации

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Председатель наблюдательного совета «Приватбанка» Энгин Акчакоча высказал крайне негативную оценку возможной отмене национализации этого учреждения. По словам турецкого финансиста, это не только станет причиной роста инфляции, но и «уничтожит монетарную систему Украины», информирует ONLINE.UA со ссылкой на «24 канал».

Отвечая на вопрос ведущего Радио «НВ», Акчакоча заявил, что вступление в силу решения Окружного административного суда об отмене национализации «Приватбанка» приведет к началу нового финансового кризиса, а направление движения Украины «изменится на 180 градусов».На населении это отразится стремительным ростом курса иностранной валюты. Соответственно, существенно вырастет инфляция.

Финансовая система, по словам Энгина Акчакочи, стоит на двух ногах – «это учетная ставка и обменный курс».

В том, что украинская финансовая система сейчас оказалась перед началом нового кризиса, председатель наблюдательного совета «Приватбанка» обвиняет государственные органы – правительство и «политическую власть». Ведь именно они должны обеспечивать и поддерживать стабильность в стране, в том числе финансовую.

Напомним, что 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации «Приватбанка», удовлетворив тем самым иск кипрской компании, подконтрольной Игорю Коломойскому.

Национализация «Приватбанка» была проведена в начале 2017 года при поддержке МВФ, который до сих пор считает этот шаг одним из самых главных этапов оздоровления украинской финансовой системы.