Стало известно, когда ЦИК объявит результаты выборов президента

ЦВК (фото: Радіо Свобода)

Центральная избирательная комиссия определилась с тем, когда именно собирается объявить результаты президентских выборов. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК, это должно произойти 30 апреля, ориентировочно в 12:00.

Согласно законодательству о выборах, Центральная избирательная комиссия должна официально объявить победителя президентской гонки в 10-дневный срок после завершения голосования. Таким образом, крайний срок объявления результатов ЦИК истекает 1 мая этого года.

По процедуре, после того, как официально станет известно имя будущего президента, он должен пройти инаугурацию (принятие присяги) в течение 30 дней. Точную дату инаугурации объявит Верховная Рада на одном из ближайших заседаний. Для принятия постановления о проведении присяги президента достаточно простого большинства голосов.

Напомним, что от даты, когда Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины, зависит вопрос возможного роспуска парламента. Если это произойдет после 27 мая, то по мнению многих политиков и юристов президент не будет иметь право прекратить полномочия Верховной Рады. Однако есть и те, кто убежден, что Зеленский имеет право распустить парламент 16 июня.