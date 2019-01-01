Смертельное ДТП в Харькове: осужденная Зайцева неожиданно обратилась с просьбой к суду

Геннадій Дронов та Олена Зайцева (фото: SQ)

Появилась информация, проливающая свет на основные тезисы апелляционной жалобы по делу Елены Зайцевой – 22-летней жительницы Харькова, которая в октябре 2017 года совершила смертельное ДТП с шестью жертвами. Как стало известно ONLINE.UA, любительница скоростных гонок по городским улицам просит суд отпустить ее на свободу, заменив реальный тюремный срок условным.

Защита Зайцевой аргументирует необходимость отмены для нее 10-летнего лишения свободы тем, что ей непонятна степень вины. По мнению осужденной, ее вина заключается лишь в превышении скорости. Тогда как авария произошла из-за действий другого водителя – Геннадия Дронова, который сейчас также находится за решеткой, как и Зайцева.

По убеждению осужденной, степень ее вины в смертельной аварии составляет лишь 30%. Тогда как остальные 70% лежит на Дронове. Зайцева считает, что если бы не второй водитель, то ДТП с шестью погибшими могло не произойти. Поэтому девушка просит суд отменить ей 10-летний приговор и назначить новый, который не превышает 5 лет лишения свободы. Если суд примет соответствующее решение, то с учетом срока временного заключения в СИЗО Елена Зайцева выйдет на свободу уже в ближайшие месяцы, получив условно-досрочное освобождение или даже условный срок.

Напомним, что журналистам стало известно, куда Гройсман вчера приезжал на встречу с Владимиром Зеленским.