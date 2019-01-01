Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО)

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Арт-перфоманс "Чорнобиль RE:start" (фото: Master Management)

Украинская победительница Евровидения, певица Руслана устроила масштабный арт-перфоманс в Чернобыле. Как сообщает ONLINE.UA художественная акция под названием «Чернобыль RE:start» была посвящена 33-й годовщине аварии на ЧАЭС.

В начале акции, участниками которой стали десятки людей, как из Украины, так и из-за рубежа, Руслана возложила цветы к мемориалу «Звезда Полынь», установленному в честь погибших ликвидаторов техногенной катастрофы. Все присутствующие почтили их память минутой молчания.

Среди участников перфоманса «Чернобыль RE:start» были не только художники, но и известные деятели в области развития чистой энергии. Акция началась на аллее брошенных сел, по обеим сторонам которой установлено 162 таблички с названиями населенных пунктов, жители которых были эвакуированы после взрыва на ЧАЭС.

Главное внимание зрителей и участников акции было приковано к Руслане, которая помимо пения, съемок видео и общения с журналистами провела также онлайн-включение с Джеймсом Мейером – всемирно известным активистом движения Fridays for Future, который много лет борется против экологических рисков и изменения климата.

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (2)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (3)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (4)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (5)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (6)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (7)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (8)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (9)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (10)

Руслана устроила арт-перфоманс в Чернобыле: (ФОТО, ВИДЕО) (11)

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Руслана, Чернобыль
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