Боевики продолжают обстрелы и провокации в зоне ООС

Боевики продолжают обстрелы и провокации в зоне ООС

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фото: Golos

За прошедшие сутки 26 апреля вооруженные формирования РФ значительно усилили обстрелы мест дислокации Вооруженных сил Украины. Как информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС, совокупное число обстрелов со стороны террористов достигло 23 раз. Из них 9 раз – с применением минометов калибров 120 и 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

Террористы также обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», где российские оккупанты 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

  • Вблизи г. Авдеевка – из минометов калибров 120 и 82 мм (3 обстрелы);,
  • У н.п. Павлополь – из минометов калибра 120 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (4 обстрелы);
  • В районе с. Пески – из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов (по 2 обстрелы);
  • Вблизи с. Опытное и г. Марьинка – из противотанковых ракетных комплексов, из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия (2 обстрелы);
  • У н.п. Чермалык – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (4 обстрелы);
  • В районе с. Гнутовое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Вблизи с. Широкино – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений ВСУ:

  • В районе с. Луганское – из минометов калибра 120 мм;
  • Вблизи с. Крымское – из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП;
  • Неподалеку г. Светлодарск – из минометов калибра 82 мм;й
  • В районе г. Станица Луганская – из стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения. По данным разведки, 26 апреля двух оккупантов было уничтожено, четверо ранены. Также украинские военнослужащие уничтожили грузовик оккупантов.

В минувшие сутки вооруженные формирования РФ обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чермалык, в результате чего получил ранения местный житель.

Напомним, что в течение суток 25 апреля количество обстрелов со стороны боевиков была почти втрое меньше: было зафиксировано лишь 9 случаев нарушения тишины.

Источник: ONLINE.UA Теги: ООС, Донбасс, ВСУ,обстрелы
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