Политолог: Зеленский для Путина будет более неудобен, чем Порошенко

Политолог: Зеленский для Путина будет более неудобен, чем Порошенко

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Петро Порошенко та Володимир Зеленський (фото: Діловий Донбас)

Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр» убежден, что новый президент Украины Владимир Зеленский будет более неудобным для Кремля, чем Петр Порошенко. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Главред», Зеленскому, как и нынешнему президенту США придется все время доказывать общественности, что он не является «пророссийским».

«Зеленский будет для Путина очень неудобным президентом Украины. Очень! Прежде всего потому, что все будут подозревать, что Зеленский – тайный друг России. Поэтому ему, как и Трампу, нужно будет доказывать обратное, что он является проукраинским политиком», – заявил Небоженко.

Новому президенту не удастся, как Порошенко, играть роль типичного украинского политика: одевать вышиванку, брать в руки лампадку... По мнению политолога, по Зеленскому сразу видно, что он представитель центральной и юго-восточной Украины.

Виктор Небоженко считает, что в Кремле будут пытаться получить пророссийское большинство на осенних выборах в Верховную Раду. И у них есть такие возможности.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия вчера объявила дату, когда будут официально обнародованы результаты президентских выборов.

Источник: Главред Теги: Володимир Путин, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Виктор Небоженко
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