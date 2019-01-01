Конгресс США дал свою оценку паспортам РФ от Путина для жителей «ЛДНР»

Конгресс США дал свою оценку паспортам РФ от Путина для жителей «ЛДНР»

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Капітолій (фото: Detector Media)

В обеих палатах Конгресса США осудили указ президента РФ Путина о предоставлении российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса. С соответствующими заявлениями выступили влиятельные сенаторы и конгрессмены США, информирует ONLINE.UA со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины в Вашингтоне.

Американские политики единодушны в том, что российская провокация крайне негативно отразится на процессе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

«Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет показывает, что Путин не серьезно относится к миру. Соединенные Штаты должны продолжить поддерживать Украину и повысить цену России Путина за ее агрессию», – заявил председатель комитета Сената по вопросам вооруженных сил, республиканец Джим Инхоф.

Его поддерживает сопредседатель украинского кокуса, представитель республиканской партии Роб Портман. По его мнению, решение России об ускорении предоставление своего гражданства жителям востока Украины является еще одной дерзкой попыткой легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов. «Эти территории принадлежат Украине, а не России», – добавляет Портман.

В свою очередь, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Элиот Энгель призвал власти России отменить это провокационное решение.

«Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность», – заявил Энгель.

Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Конгресс США, Сенат США, Владимир Путин
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