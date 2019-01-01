Взрыв на шахте в «ЛНР»: появились подробности трагедии

Взрыв на шахте в «ЛНР»: появились подробности трагедии

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Шахта "Східкарбон" (фото: Facebook)

Начинают появляться первые детали о мощном взрыве на шахте «Східкарбон», который произошел 25 апреля в Лутугинском районе оккупированной части Луганщины. Как уже сообщалось на ONLINE.UA, в результате аварии погибли 17 горняков – вся смена, которая находилась на шахтном горизонте в момент взрыва.

По информации местных жителей, место, где произошел взрыв газа, представляет собой копанку – заново открытый ствол закрытой советской шахты. Датчиков метана в шахте не было. Люди работали на свой страх и риск, с минимально необходимыми средствами безопасности.

Масштаб взрыва на глубине 150 метров был таким, что не оставлял шансы на спасение тех, кто оказался под землей.

«На шахте прогремело не менее 5 взрывов. Чтобы вы понимало мощность: из шахты на поверхность вытолкнуло вагонетку, которая пролетела 200 метров, словно снаряд из пушки», – сообщает журналист Евгений Спирин.

Руководство шахты не обратилось за помощью к горно-спасательному отряду в Лисичанске, который находится под контролем украинской власти. Вместо этого они почти сутки ожидали приезд российских спасателей из Ростовской области.

По состоянию на 16:00 26 апреля всех 17 погибших шахтеров извлекли на поверхность.

Напомним, что вчера в правительстве объяснили, что произойдет с субсидиями в новом отопительном сезоне.

Источник: ONLINE.UA Теги: шахта, Луганская область, взрыв
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