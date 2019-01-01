Сдай коррупционера за деньги: у Зеленского рассказали, как собираются реализовывать эту идею

Агітаційний бігборд виборчої кампанії Володимира Зеленського

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков объяснил, как команда новоизбранного президента собирается реализовать свою антикоррупционную программу. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «112 Украина», в штабе нового главы государства планируют осуществить это в рамках действующего законодательства.

Отвечая на вопрос в ток-шоу «Глас народа», Разумков пояснил, что гражданин, который поможет отправить коррупционера за решетку, предоставив доказательную базу для его ареста, сможет получить определенную компенсацию за «добровольную помощь». По словам советника Владимира Зеленского, антикоррупционные органы будут работать отдельно от президента и правительства.

«Это должны быть независимые структуры, которые будут работать автономно от президента, от народных депутатов, от Кабинета Министров, и в том числе, если кто-то из перечисленных выше нарушит закон, а если мы снимем всю ту неприкосновенность, то посадят и их. И в принципе правильно сделают», – заявил Дмитрий Разумков.

Как известно, что во время предвыборной кампании Владимира Зеленского широкую огласку получила его инициатива о том, что граждане, которые будут способствовать «сдачи коррупционеров», могут получить 10% от конфискованных средств. По словам нового президента, подобная идея копирует закон Линкольна, который был успешно реализован в США.

Что интересно, инициатива о компенсации в 10% за сдачу коррупционеров в Украине впервые появилась задолго до начала избирательной кампании. Соавторами законопроекта №4038 «О защите обличителей и раскрытие информации о вреде или угрозе общественным интересам», поданного на рассмотрение парламента еще в 2016 году, были сразу 14 депутатов Совета. Правда, почти за три года он так и не приобрел вид закона.

Напомним, что политолог Виктор Небоженко заявил о том, что Владимир Зеленский для Путина будет более неудобным президентом Украины, чем Петр Порошенко.