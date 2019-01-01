Схождение Благодатного огня: онлайн-трансляция

Храм Гробу Господнього (фото: Facebook)

Сегодня, 27 мая, в иерусалимском Храме Гроба Господня ожидается схождение Благодатного огня. Этот ежегодный ритуал символизирует выход из Гроба Света истинного, то есть воскресение Сына Божьего.

В этом году среди делегаций и паломников из всех православных церквей будет присутствовать каноническая Православная церковь Украины. Наш сайт ONLINE.UA ведет онлайн трансляцию хода этого события.

11:40 Делегация ПЦУ приготовила специальную лампу, в которой Благодатный огонь привезут в Киев.

11:32 Храм Гроба Господня возведен на месте, где, согласно христианским верованиям, был распят, похоронен. а затем воскрес Иисус Христос. Христианские святыни, находящиеся под сводами этого сооружения, поделены между представителями различных христианских конфессий. Так, место, на котором, по преданию, стоял Крест Христов, находится на Голгофе, в приделе Распятия. Оно принадлежит Иерусалимской православной церкви. Камень помазания — первое, что видят входящие в храм, — принадлежит Иерусалимской православной церкви, Латинскому патриархату Иерусалима и Армянской апостольской церкви Камень, который, по преданию, является частью камня, который ангел отколол от Гроба Господня, является греческим православным престолом.

11:20 по информации пресс-секретаря полиции Израиля Михаэля Зингермана, в этом году порядок во время Схождения Благодатного огня обеспечивают более тысячи правоохранителей из разных регионов страны. Ожидается, что на церемонию прибудет около 9000 паломников.

9:00 Пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор сообщил, что официальная делегация украинской церкви отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем, получив благословение Митрополита Епифания. Как ожидается, Благодатный огонь будет доставлен уже сегодня в киевский Свято-Михайловский монастырь.