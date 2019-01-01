В России задержали экс-регионала из списка самых богатых людей Украины

В России задержали экс-регионала из списка самых богатых людей Украины

  |  Проиcшествия   |   Читати українською
Павло Климець (фото: Facebook)

Бывший депутат Верховной Рады из фракции Партии регионов, известный украинский предприниматель Павел Климец был арестован вчера в Москве по обвинению в попытке дачи взятки в особо крупном размере. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Коммерсант», Климец приехал в Россию, чтобы решить вопрос с возвращением ему собственности, находящейся на территории так называемых ДНР и ЛНР.

По информации российских журналистов, украинцу поступало несколько предложений продать активы, которые он потерял на Донбассе. Но за цену, которая существенно ниже их реальной стоимости.

51-летний уроженец Донбасса Павел Климец очень известная фигура в Украине, прежде всего на алкогольном рынке. Его компании принадлежит торговая марка водки PRIME. Кроме того, в собственности Климца находится крупная строительная компания «Атлант» (ввела в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья), Малиновский стеклозавод, завод по переработке зерна «Бикорм», Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и еще несколько крупных активов.

По данным Dragon Capital совокупное состояние Климца оценивается около 100 млн долларов. До начала войны на Донбассе Павел Климец входил в сотню самых богатых украинцев. Около 40% его производственных мощностей и активов осталось на оккупированной части Донецкой области.

Напомним, что политолог Виктор Небоженко считает, что президент Владимир Зеленский для Путина будет более неудобным, чем Петр Порошенко.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Москва, арест, Павел Климец
Новости других СМИ
Взрыв на шахте в «ЛНР»: появились подробности трагедии
Взрыв на шахте в «ЛНР»: появились подробности т...
Смертельное ДТП в Харькове: осужденная Зайцева неожиданно обратилась с просьбой к суду
Смертельное ДТП в Харькове: осужденная Зайцева ...
В Киеве «заминировали» Верховную Раду, Кабмин и вокзалы
В Киеве «заминировали» Верховную Раду, Кабмин и...
Мощный взрыв метана на шахте в оккупированной Луганщине. Количество погибших увеличивается
Мощный взрыв метана на шахте в оккупированной Л...
Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (ФОТО)
Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (Ф...
Количество нарушений во время голосувания идет на сотни – полиция
Количество нарушений во время голосувания идет ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи