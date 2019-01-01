В России задержали экс-регионала из списка самых богатых людей Украины

Бывший депутат Верховной Рады из фракции Партии регионов, известный украинский предприниматель Павел Климец был арестован вчера в Москве по обвинению в попытке дачи взятки в особо крупном размере. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Коммерсант», Климец приехал в Россию, чтобы решить вопрос с возвращением ему собственности, находящейся на территории так называемых ДНР и ЛНР.
По информации российских журналистов, украинцу поступало несколько предложений продать активы, которые он потерял на Донбассе. Но за цену, которая существенно ниже их реальной стоимости.
По данным Dragon Capital совокупное состояние Климца оценивается около 100 млн долларов. До начала войны на Донбассе Павел Климец входил в сотню самых богатых украинцев. Около 40% его производственных мощностей и активов осталось на оккупированной части Донецкой области.
Напомним, что политолог Виктор Небоженко считает, что президент Владимир Зеленский для Путина будет более неудобным, чем Петр Порошенко.