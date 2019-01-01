В России задержали экс-регионала из списка самых богатых людей Украины

Павло Климець (фото: Facebook)

Бывший депутат Верховной Рады из фракции Партии регионов, известный украинский предприниматель Павел Климец был арестован вчера в Москве по обвинению в попытке дачи взятки в особо крупном размере. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Коммерсант», Климец приехал в Россию, чтобы решить вопрос с возвращением ему собственности, находящейся на территории так называемых ДНР и ЛНР.

По информации российских журналистов, украинцу поступало несколько предложений продать активы, которые он потерял на Донбассе. Но за цену, которая существенно ниже их реальной стоимости.

51-летний уроженец Донбасса Павел Климец очень известная фигура в Украине, прежде всего на алкогольном рынке. Его компании принадлежит торговая марка водки PRIME. Кроме того, в собственности Климца находится крупная строительная компания «Атлант» (ввела в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья), Малиновский стеклозавод, завод по переработке зерна «Бикорм», Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и еще несколько крупных активов.

По данным Dragon Capital совокупное состояние Климца оценивается около 100 млн долларов. До начала войны на Донбассе Павел Климец входил в сотню самых богатых украинцев. Около 40% его производственных мощностей и активов осталось на оккупированной части Донецкой области.

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