Путин рассказал, что думает про переговоры с Зеленским

Володимир Путін (фото: Иркутск сегодня)

Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения на возможность переговоров с новым украинским президентом Владимиром Зеленским. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», хозяин Кремля не исключает проведение такой встречи.

В ходе пресс-конференции по итогам визита Путина в КНР, которую транслировали российские телеканалы, российский президент рассказал о том, что не против проведения прямых переговоров с Владимиром Зеленским.

«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», – заявил Путин.

Российский президент выразил сожаление, что новое украинское руководство не собирается амнистировали «ополченцев» и не соглашается предоставляли оккупированным территориям Донбасса автономию. Без этого, по мнению Путина, выполнение Минских соглашений невозможно.

«Если уже с порога будущий президент заявляет о том, что он не собирается выполнять Минские соглашения – а как тогда он собирается решать эту проблему? Я бы с удовольствием подискутировал с ним на эту тему, хотелось бы понять его позицию», – добавил президент РФ.

Напомним, что по данным ONLINE.UA вчера, 26 апреля ,в России был задержан экс-регионал из списка богатейших людей Украины.