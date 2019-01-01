Путин собирается раздать российские паспорта всем украинцам

фото: Sputnik Moldova

Владимир Путин не против того, чтобы упростить выдачу российского гражданства всем гражданам Украины, а не только жителям оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом президент РФ сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Пекине, информирует ONLINE.UA со ссылкой на российский «Интерфакс».

По словам хозяина Кремля, решение о раздаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято, но особой проблемы в этом он не видит.

Путин также сообщил, что не против того, чтобы донецкие и луганские пенсионеры получали две пенсии: российскую и украинскую. Госбюджету РФ это обойдется в сумму около 100 млрд рублей. Но не за один год, а за несколько следующих лет.

«Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы считаем, может претендовать на наше гражданство», – заявил Путин.

Новость о том, что президент РФ планирует упростить получение гражданства жителям Украины, уже успела получить резонанс в Киеве. Народный депутат от БПП Владимир Арьев считает, что раздача российского гражданства – это подготовка к будущей вооруженной агрессии против Украины.

«Все становится все серьезнее. Намерение Путина раздавать паспорта РФ по всей Украине — подготовка к предстоящей вооруженной «защите» сограждан. Новый президент и его Зе-команда (или Ракоманда) явно не готовы к событиям, которые надвигаются. И это повод государственным и патриотическим силам снова быть готовым самоорганизоваться, как в марте-апреле 2014», – пишет Арьев в своем Фейсбуке.

Напомним, что сегодня Путин также сообщил, что не против проведения прямых переговоров с новым украинским президентом Владимиром Зеленским.