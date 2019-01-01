Сеть взорвал ролик с обезьяной, которая умеет листать Инстаграм (ВИДЕО)

фото: Trek Gorilla Safaris

Миллионы людей стали свидетелями очередного подтверждения биологической близости между людьми и обезьянами. Чтобы убедиться в этом, стоит лишь внимательно посмотреть на короткий ролик, который несколько дней назад опубликовал в своем Инстаграме американец Майк Холстон, сообщает ONLINE.UA.

Сюжет ролика достаточно прост. Шимпанзе просматривает ленту новостей в приложении Инстаграм на мобильном телефоне с сенсорным экраном. Причем делает это как обычный человек, выбирая только те посты, которые ей нравятся.

Как можно увидеть, обезьяна прекрасно распознает, где в Инстаграме фото, а где видео. Также она умеет закрывать страницу просмотра отдельного поста и возвращаться обратно в общую ленту.

Со времени своего появления в Сети ролик о шимпанзе, которая умеет пользоваться Инстаграмом, набрал бешеную популярность. Это подтверждает 1,7 миллиона просмотров всего за двое суток. В Твиттере количество просмотров этого видео превышает 6 миллионов. Оригинальный ролик был снят в частном сафари-парке, который расположен в городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина.

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