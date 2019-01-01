Зеленский извинился за оскорбление Томоса: реакция Филарета

Патріарх Філарет (фото: Главком)

Новый президент Владимир Зеленский извинился за неудачное сравнение томоса с термосом. Об этом сообщил патриарх ПЦУ Филарет в интервью «Радио Свобода», информирует ONLINE.UA.

По словам бывшего предстоятеля украинской церкви, шутить на тему томоса было крайне неуместно.

«Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, «термосом». Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви – томос, который имеет для нас большое значение, называть «термосом», – рассказывает Филарет.

Сейчас былые обиды уже в прошлом. «Мы прощаем новоизбранному президенту за эти слова и не обижаемся», – отмечает патриарх.

Также Филарет прокомментировал отрывок из выступления Владимира Зеленского во время президентских дебатов, когда он упрекнул Петра Порошенко о том, что за независимость украинской церкви боролся, прежде всего, Филарет, а не он. По убеждению патриарха, преуменьшать роль действующего президента не стоит.

«...Но не надо преуменьшать и значение президента. Потому что церковь была, и предыдущие президенты обращались к Вселенскому патриарху, но томоса не было. Поэтому, конечно, есть заслуга и президента Порошенко», – сообщил Филарет.

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