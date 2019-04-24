Зеленский для Путина – это НЛО, считает французская пресса

Володимир Зеленський (фото: Цензор)

Французские журналисты уверены, что новый президент Украины более опасен для Владимира Путина, чем Петр Порошенко. Об этом говорится в статье обозревателя Le Monde Сильвии Кауфман, сообщает ONLINE.UA.

«Известный комик, победитель украинских президентских выборов, не радует Кремль, хозяин которого привык иметь дело с противниками, которые разделяют его культурный код. Зеленский для Путина – это НЛО. Прежде всего потому, что на территории бывшего СССР таких политиков ранее не было», – пишет Сильвия Кауфман.

По мнению Сильвии Кауфман, Зеленский кардинально отличается от Порошенко. Не только потому что русскоязычный, но также из-за того, что в отличие от своего предшественника, не играл на раскол страны, используя лозунги про религию, армию и украинский язык. Владимир Зеленский опаснее для Кремля тем, что может объединить украинцев Востока и Запада, ослабляя идеологическую напряженность и ориентируясь на борьбу с коррупцией.

«Зеленскому было всего 13 лет, когда исчез Советский Союз. Новый президент, который владеет успешным бизнесом, олицетворяет не только скачок через поколение, но и прорыв в политике», – считает французская журналистка.

Кроме того, как убедила журналистка Le Monde, еврея Зеленского будет сложно использовать в антиукраинской пропаганде, поскольку его нельзя называть фашистом, как это обычно делали в российских СМИ.

Напомним, что похожего мнения о новом украинском президенте придерживается политолог Виктор Небоженко. Он тоже считает, что Зеленский будет более неудобным для Кремля, чем Петр Порошенко.