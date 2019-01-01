В полиции и НГУ рассказали, как будут обеспечивать безопасность на Пасху и майские праздники

фото: 112 Україна

В пресс-службе Нацгвардии рассказали об изменении режима несения службы во время Пасхи. Как сообщает ONLINE.UA для обеспечения правопорядка на улицах украинских городов будут направлены дополнительно около 4 тысяч военнослужащих. Значительная часть из них будут охранять покой граждан вблизи церквей и других культовых сооружений. Усиленный режим будет действовать не только на Пасху, но и на майские праздники.

Аналогичное заявление сегодня обнародовали в полиции. Начальник столичного ГУ МВД Андрей Крищенко рассказал о режиме работы правоохранителей в течение ближайших праздников.

По словам руководителя киевской полиции, начиная с сегодняшнего дня правоохранители возьмут под свою охрану все 168 православных культовых сооружений столицы. Для этого будет использовано 1500 патрульных, бойцов Нацгвардии, курсантов и преподавателей Академии внутренних дел Украины. Аналогичное количество правоохранителей будет задействована во время массовых мероприятий на 1, 8 и 9 мая.

Напомним, что сегодня стало известно, что в России задержали одного из бывших депутатов Верховной Рады, известного предпринимателя из Донбасса. Ему инкриминируют попытку дачи взятки в особо крупном размере.