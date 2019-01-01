Зеленский предостерег от «секты людей Зеленского»

Володимир Зеленський (фото: 112 Україна)

Победитель президентской гонки Владимир Зеленский выпустил новое видеообращение на своей Facebook-странице. В нем новоизбранный руководитель государства предостерегает украинцев от мошенников, которые используют его имя в собственных целях, сообщает ONLINE.UA.

«Я сейчас вам хочу рассказать про такую новую «секту» под названием «Мы – люди Зеленского, мы от него пришли к вам». Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса: малого, среднего или большого. Говорят, что мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский. Берегитесь, таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномачивал и в будущем не намерен», – заявил Владимир Зеленский в своем видео.

В качестве метода борьбы с такими мошенниками новый президент предлагает им показать это видео с ним, или «лучше снимите их самих на камеру». Кроме этого, Зеленский советует в подобных случаях обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, что официальное объявление победителя выборов президента Украины ожидается 30 апреля. После этого Верховная Рада на своем заседании 14 мая должна будет выбрать дату инаугурации. Вероятнее всего ее назначат на 28 мая. И только после принятия присяги новый президент станет официальным руководителем страны на ближайшие 5 лет.