Американские социологи выяснили, кто может победить Трампа на выборах 2020 года

Джо Байден

Социологическая компания HarrisX провела первый опрос для сравнения рейтинга действующего президента США и его возможного соперника на ближайших выборах – демократа Джозефа Байдена. Результаты исследования оказались не в пользу Дональда Трампа, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TheHill.

Согласно опросу 1000 зарегистрированных избирателей во всех штатах США, Байден опережает Трампа на 6%. Если бы выборы произошли сегодня, то за действующего хозяина Белого дома проголосовали бы 37% американских граждан. Тогда как за Джо Байдена – 43%.

15% избирателей еще не решили, за какую из двух предложенных кандидатур они бы проголосовали. Еще 5% респондентов заявили, что намерены отдать свой голос за другого кандидата.

Результаты опроса показали, что Дональд Трамп имеет наибольшую благосклонность избирателей старшего возраста – от 50 лет. В то же время Байден беспрекословно лидирует среди американцев в возрасте от 35 до 49 лет.

Среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет Джо Байден тоже более популярен, чем Трамп. Но здесь его преимущество не столь ощутимая (39% против 33%).

Как сегодня стало известно, только за сутки после объявления намерения баллотироваться на пост президента США избирательный фонд Джозефа Байдена сумел собрать 97 тысяч пожертвований на общую сумму 6,7 млн долларов.

Напомним, что недавние фотографии первой леди США Мелании Трамп поразили пользователей соцсетей, которые назвали их «слишком идеальными».