Штаб ООС: ситуация на линии фронта остается напряженной

Штаб ООС: ситуация на линии фронта остается напряженной

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фото: 112 Україна

Минувшие сутки, 27 апреля, не принесли на Донбасс долгожданного перемирия перед Пасхой. Боевики продолжают обстрелы, хотя и с меньшей интенсивностью, чем накануне, информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС.

Общее количество обстрелов со стороны российских наемников за сутки 27 апреля достигло 13 раз.

Наиболее напряженная ситуация зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где вооруженные формирования РФ 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих:

  • У н.п. Павлополь – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
  • Вблизи с. Чермалык – из зенитных установок, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • В районе н.п. Новоселовка Вторая и Піщевик – дважды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Вблизи г. Красногоровка, с. Лебединское и Пески – трижды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Возле с. Новотроицкое – трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» террористы трижды обстреляли позиции украинских военных:

  • Вблизи с. Луганское – из станковых противотанковых гранатометов;
  • Возле с. Южное и Новоалександровка – дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки, за прошедшие сутки трех оккупантов было уничтожено, шесть – ранены.

Напомним, что в течение позапрошлой эпохи, 26 апреля, было уничтожено два боевика, еще четверо ранены.

Источник: ONLINE.UA Теги: ООС, Донбасс, обстрелы, боевики
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