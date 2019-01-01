Зеленский ответил на желание Путина выдать российские паспорта всем украинцам

Володимир Зеленський (фото: Цензор)

Новый президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление в ответ на вчерашнюю инициативу Путина упростить механизм получения российских паспортов. Текст этого обращения новоизбранный руководитель государства опубликовал вчера вечером на своей странице в Facebook, сообщает ONLINE.UA.

По словам Зеленского, мало кого из украинцев может заинтересовать российское гражданство. Возможно, в паспорте РФ будут нуждаться те, кто хочет спрятаться в России от уголовного преследования, или те, кто находится под влиянием российской пропаганды или желает заработать.

Владимир Зеленский подверг сомнению преимущества гражданства России. По его мнению, владельцам российских паспортов он предоставляет больше проблем.

«...Мы прекрасно знаем, что российский паспорт дает на самом деле.

Это право быть арестованным за мирный протест.

Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.

Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека...», – написал Зеленский в Facebook.

Новый украинский президент посоветовал Путину «не рассчитывать на то, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», на которую власть России пытается превратить собственный народ».

Кроме этого, Зеленский пообещал предоставлять защиту и убежище тем, кто готов бороться за свободу. Ведь Украина для граждан постсоветских стран сейчас являются примером демократии.

«Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь – россиянам, которые сегодня страдают больше всего», – заявил Зеленский.

Победитель президентский гонки посоветовал Путину «не говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса».

Напомним, что вчера президент РФ выразил желание упростить получение российских паспортов для всех граждан Украины.