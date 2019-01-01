Трамп пожаловался генпрокурору США на Украину

Дональд Трамп (фото: New York Magazine)

Генпрокурор США Уильям Барр начал расследование относительно возможного вмешательства украинских чиновников в американские выборы. Такое сенсационное заявление обнародовал в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп, информирует ONLINE.UA.

По словам хозяина Белого дома, украинские политики слили СМИ компрометирующую информацию про Пола Манафорта, который на то время был руководителем избирательного штаба Трампа. Это было сделано для того, чтобы помочь победе Хиллари Клинтон.

Сведения о получении Манафортом почти 60 млн долларов за «консультационные услуги» от российского бизнесмена Олега Дерипаски и украинского президента Виктора Януковича стали главной причиной его отставки с должности главы избирательного штаба Дональда Трампа. Позже против Манафорта в США было открыто 18 уголовных дел, большая часть которых касается финансовых преступлений и уклонения от уплаты налогов.

Под «вмешательством в американские выборы» Трамп, очевидно, имеет в виду события 2017 года, когда директор НАБУ Артем Сытник в частной беседе подтвердил о том, что «слил» компромат на Манафорта, что помочь Клинтон. Копии страниц из «амбарної книги» Партии регионов, где содержалась информация о выплате наличными разным политикам, обнародовал в своем Facebook народный депутат Сергей Лещенко.

Напомним, что американские социологи выяснили, кто может победить Трампа на президентских выборах в 2020 году.