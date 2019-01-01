Руководитель СНБО объяснил, почему Россия не собираться заканчивать войну

Сергій Кривонос (фото: РНБО)

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос объяснил, почему Россия не заинтересована в прекращении войны на Донбассе. Об этом он рассказал в программе «Рандеву» на «5 канале», информирует ONLINE.UA.

По убеждению Кривоноса, распространенное в обществе мнение о том, что Россия готова «обменять Крым на Донбасс» является ошибочным. Руководство Кремля не заинтересовано в стабильном развитии Украины. Поэтому поддерживать конфликт на Донбассе для России гораздо выгоднее, чем завершать войну.

«Они не заинтересованы в сильной Украине. Их попытки вернуть себе статус сверхдержавы требуют возвращения украинских земень и 40 миллионов славян в «лоно» бывшей Российской империи», – считает Кривонос.

Комментируя ситуацию в украинском оборонном ведомстве Сергей Кривонос подверг критике времена, когда Министерством обороны руководил Анатолий Гриценко и его личный друг Иван Апаршин.

«За 9 месяцев работы Апаршин с Гриценко перевели в статус избыточного имущества и продали 916 танков Т-72 . Это 9 танковых бригад. Сейчас, на шестом году войны мы имеем лишь две танковые бригады», – рассказал Кривонос.

По мнению заместителя руководителя СНБО, причина того, почему украинская армия не смогла победить в 2014 году под Донецком и Луганском как раз заключается в отсутствии в то время достаточного количества танков.

«Если бы мы имели сильный, бронированный кулак, который мог сокрушить врага, вопрос боев тогда вообще бы не стоял», – заявил Сергей Кривонос.

На вопрос ведущей «Рандеву» Янины Соколовой, согласится ли Кривонос возглавить Министерство обороны или Генштаб, если такое предложение поступит ему от президента Зеленского, он ответил отрицательно, потому что у него нет желания работать «с непрофессионалами».

Напомним, что за минувшие сутки в зоне столкновения на Донбассе было уничтожено трое боевиков. Ситуация остается напряженной.