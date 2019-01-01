В полиции рассказали про главную проблему на Пасху

Олександр Фацевич (фото: НПУ)

В Национальной полиции рассказали, какая проблема является главной для правоохранителей, которые работают во время Пасхи. По словам заместителя главы НПУ Александра Фацевича, основная масса нарушений в праздничные дни связана с большим количеством пьяных водителей, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Укринформ».

По данным Национальной полиции, только за прошедшие сутки, 27 апреля, было выявлено более 380 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Кроме того, полицейскими выявлено 477 фактов управления транспортным средством без наличия соответствующих документов. Более 1000 водителей были оштрафованы за превышение установленного ограничения скорости.

Александр Фацевич сообщил, что во время проверки совместными мобильными группами с участием сотрудников полиции и Укртрансбезпеки выявлено более 100 нарушений, совершенных перевозчиками.

Особое беспокойство вызывает то, что выявлено 47 водителей общественного транспорта (автобусы, маршрутки, троллейбусы), которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что вчера руководители Нацгвардии и киевской полиции рассказали, как будет проводиться охрана общественных мест во время Пасхи и майских праздников.