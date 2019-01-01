Куда поехать на майские праздники: лучшие места для отдыха

Чернігів (фото: Facebook)

Пасхальные и майские праздники в Украине, как правило, длятся несколько дней. За это время можно совершить небольшое путешествие практически в любой уголок страны. Наш сайт ONLINE.UA решил сделали небольшую подборку интересных направлений для отдыха.

Киев

Для жителей областей майские праздники – наверное, станет лучшим временем для посещения столицы. В это время на киевских улицах еще нет летней жары, поэтому путешествие непременно оставит приятные воспоминания. Что можно посмотреть в Киеве за пару дней? Это список не такой уж и мал:

Владимирский собор;

Киево-Печерская лавра;

Подъем на смотровую площадку «Родины-матери» (находится на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне);

Мыстецький арсенал (можно совместить с посещением Печерской лавры);

Пинчук-арт-центр (для любителей современного искусства)

Львов

Путешествие во Львов будет интересно практически для всех жителей Украины, кроме разве что самих львовян. Главный город Галичины уже много лет привлекает туристов, причем в последние годы становится все больше тех, кто приезжает из-за границы. Благодаря старинной архитектуре и развитой сфере услуг Львов оставит приятные впечатления. Среди преимуществ этого города стоит отметить десятки кофеен, музеев и средневековых церквей.

Припять

Если вы давно мечтать посетить остатки города-привидения Припять – в мае для этого будет лучшее время. В последние годы в зону отчуждения посещают тысячи туристов, которые собственными глазами хотят увидеть то, во что превратился город после того, как 33 года назад его оставить люди.

Чернигов

Этот город имеет большое количество исторических памятников княжеской и казацкой эпохи, которые непременно привлекут туристов. Это Детинец, Спасо-Преображенский (Спасский) собор (XI в.), Борисоглебский собор, Ильинская церковь (XII в.), Успенский собор (XII в.), Черниговский коллегиум (1702 г.), Екатерининская церковь (1715 г.) это и Елецкий Успенский монастырь (XII в.).

Луцк

Реализовать мечту увидеть замок Любарта, изображенный на банкноте 200 гривен, можно, совершив однодневное путешествие в старинный Луцк. Кроме этого, этот город славится Стенами иезуитского коллегиума и несколькими старинными костелами.

Напомним, что постановлением правительства были определены дни, когда украинцы будут отдыхать на Пасху.