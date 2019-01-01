Ирина Геращенко разъяснила, почему Путин хочет раздать российские паспорта украинцам

Ірина Геращенко (фото: Ukranews)

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко разъяснила цель вчерашнего заявления Путина о желании упростить гражданам Украины получение российских паспортов. Депутат считает, что тем самым президент РФ повышает ставки перед началом переговоров с Зеленским, сообщает ONLINE.UA.

По убеждению Геращенко, Путин «готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом». Российское руководство надеется на «перезагрузку за счет Украины и компромиссов исключительно с украинской стороны».

По мнению вице-спикера Рады, позиция Украины должна оставаться неизменной. Сначала полное прекращение огня, затем вывод иностранного оружия и техники.

«Иностранного – российского, другого там нет», – добавляет Геращенко.

В своем заявлении в Facebook депутат обратила внимание на то, что Россия до сих пор отказывается обсуждать освобождение из своих тюрем незаконно удерживаемых там украинских граждан.

По словам Ирины Геращенко, Украина в свое время выполнила политический блок Минских соглашений – парламент принял закон об амнистии и об особенностях местного самоуправления.

«Но эти законы не вступили в силу из-за РФ и Кремля, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 2014 и 2018 годах. Поэтому для реализации политического блока Путин должен отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО и так называемых результатов так называемых выборов, Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев, в ОРДЛО должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти», – написала Геращенко.

Депутат убеждена, что любые выборы на Донбассе могут состояться лишь после демилитаризации и только по украинским законам.

Напомним, что новый президент Владимир Зеленский резко осудил вчерашнюю инициативу Путина о намерении упростить выдачу российских паспортов гражданам Украины.